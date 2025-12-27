Скидки
«Мы с трудом обыграли МБА-МАИ». Форвард УНИКСа Пьерр — о матче с «Уралмашем»

«Мы с трудом обыграли МБА-МАИ». Форвард УНИКСа Пьерр — о матче с «Уралмашем»
Комментарии

32-летний канадский профессиональный баскетболист Дишон Пьерр, выступающий на позиции форварда за УНИКС в Единой лиге ВТБ, высказался в преддверии матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Уралмашем». Встреча состоится 28 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
«Преимущество домашней площадки никто не отменял. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что «Уралмаш» выйдет с большой энергией.

В прошедшем туре мы с трудом обыграли МБА-МАИ. Важно извлечь урок из этого матча, но при этом действовать уверенно как команда. Придерживаться плана, сохранять спокойствие и концентрацию, а также играть физически жёстко», — приводит слова Пьерра пресс-служба команды.

