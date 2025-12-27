Скидки
Егор Дёмин рассказал о своём графике в день игры в НБА

Егор Дёмин рассказал о своём графике в день игры в НБА
19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своём графике в день игры в НБА.

— Объясни твой график. Вот у тебя закончилась игра. Что вы делаете? Какой-то есть специальный распорядок? Чем ты занимаешься вообще после игры? Или ты сразу идёшь в душ?
— На самом деле, да, для меня это тоже было чем-то новым. Я не представлял, как оно всё происходит до, во время игры, после игры и, на самом деле, очень много процессов вообще вне баскетбола, по идее. Из-за того, что расписание очень плотное в сезоне, игр очень много, тренировок мало, соответственно, эти тренировки пытаются вместить между играми, после игр, до игр. То есть получается так, что до игры я прихожу примерно за два с половиной часа, тоже потому что я новичок.

Моя разминка за два с половиной часа. Я прихожу в пять часов, игра в 19:30 и, соответственно, разминаюсь. Мне нужно как-то вот остаться разогретым до начала игры, до самого. А после игры у нас как раз таки тренажёрный зал, как дополнительная работа, которую мы не можем перед игрой вместить или за день до игры, соответственно, чтобы никто не был уставший. Все следят за количеством нагрузки и всеми вот этими деталями. Поэтому, да, после игры у меня и у большинства игроков качалка, у каждого, соответственно, индивидуальная какая-то история, и дальше восстановительные процедуры, — сказал Дёмин на YouTube-канале First&Red.

