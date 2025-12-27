Игрок «Зенита» Емченко подвёл итоги первой части сезона-2025/2026 Единой лиги

Защитник БК «Зенит» Владислав Емченко подвёл итоги первой части сезона Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.

— Кто лучший игрок «Зенита» на данный момент?

— Наши болельщики.

— Самый запоминающийся матч?

— Мне, наверное, с ЦСКА. Хоть домашний матч, не помню, какого числа он был, проигранный, но тогда очень много эмоций получил, опыта.

— Самый интересный выезд и почему?

— Наверное, в Боснию, не так часто получается в наше время куда-то за границу ездить. Тоже посмотреть другие страны даже — Сербию тоже. Так что этот.

— Самый сложный соперник?

— На данный момент УНИКС.

— На каком домашнем матче была лучшая атмосфера?

— На самом деле, на многих матчах, особенно дневные. Один какой-то не выделю.

— Кто из партнёров по команде удивил больше всего?

— Наверное, нет такого, чтобы кто-то удивил. В принципе, ребят знал до этого, на что они способны.

— Самый неожиданный результат?

— Проигрыш «Енисею» на выезде.

— В чём команда больше всего прибавила?

— Хотел бы сказать, что в командной игре, в каком-то сплочении, но всё равно это ещё не на том уровне, на котором хотим быть.

— Какими тремя словами можешь описать первую половину сезона?

— Интересно. Неожиданно. Нервозно.

— Главная цель на вторую часть сезона?

— Прогрессировать, улучшать, как я говорил, наши командные взаимодействия, нашу «химию», и тогда всё у нас получится, — приводит слова Емченко пресс-служба команды.