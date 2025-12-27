Егор Дёмин рассказал, чем отличается подготовка к матчам в НБА от NCAA

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о подготовке к матчам в NCAA и НБА.

— Насколько тебе вообще сложно адаптироваться к этому формату? И был ли он у тебя, когда ты играл в NCAA? То есть там похожий формат был по загруженности? Или это всё-таки была более лояльная история?

— Я слышал какие-то дикие вообще истории, когда у людей нет выходных, а тренировки по пять часов после игр, перед играми, это какая-то вообще дикая история. А у нас, так как тренер был из НБА, они пытались максимально эту вот систему НБА дать нам уже в колледже. И было что-то похожее, соответственно, не так много игр, не так много именно вот этой вот нагрузки до или после игр. Это всё было немного короче, немного быстрее, игры сами в целом короче, соответственно, в университете. И больше обычных тренировок, которые вот мы в обычный день просто пришли, потренировались, пошли домой, — сказал Дёмин на YouTube-канале First&Red.