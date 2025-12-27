Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин рассказал, чем отличается подготовка к матчам в НБА от NCAA

Егор Дёмин рассказал, чем отличается подготовка к матчам в НБА от NCAA
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о подготовке к матчам в NCAA и НБА.

— Насколько тебе вообще сложно адаптироваться к этому формату? И был ли он у тебя, когда ты играл в NCAA? То есть там похожий формат был по загруженности? Или это всё-таки была более лояльная история?
— Я слышал какие-то дикие вообще истории, когда у людей нет выходных, а тренировки по пять часов после игр, перед играми, это какая-то вообще дикая история. А у нас, так как тренер был из НБА, они пытались максимально эту вот систему НБА дать нам уже в колледже. И было что-то похожее, соответственно, не так много игр, не так много именно вот этой вот нагрузки до или после игр. Это всё было немного короче, немного быстрее, игры сами в целом короче, соответственно, в университете. И больше обычных тренировок, которые вот мы в обычный день просто пришли, потренировались, пошли домой, — сказал Дёмин на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
«Стараюсь в любой момент поспать 5-10 минут». Егор Дёмин — о режиме игрока НБА
Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android