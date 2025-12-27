«Стараюсь в любой момент поспать 5-10 минут». Егор Дёмин — о режиме игрока НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о режиме сна игрока НБА.

— У вас большое количество игр, плотный график, плюс вам надо ещё и летать, организм как с этим справляется и ты какой-то нашёл секрет, за счёт чего ты нагрузки легче переносишь?

— Я думаю, что секрет для меня лично это сон в любой момент, когда мне хочется — в автобусе, в такси, когда я еду на тренировку, после тренировки. Я стараюсь в любой момент, когда вот у меня есть возможность, чуть-чуть поспать, даже если это 5-10 минут, я вот прямо собирательно за весь день, добирая ещё к тому, что я поспал за ночь.

— Так, а сколько у тебя плюс-минус твой ночной сон сейчас?

— За ночь получается не так много из-за того, что вот, например, у нас, ну, сегодня ещё довольно-таки ранняя игра в 18:00, а обычно это в 19:30, заканчиваем мы где-то в районе 22:30. Пока, вот опять же, тренажёрка, вся эта история. Я дома где-то в 00:00-0:30. После игр, я думаю, что вы знаете, спать особо не получается. Я домой прихожу, мне нужно чуть-чуть ещё провентилировать.

— Ну понятно, чтобы нервная система успокоилась. Во сколько ты ложишься? В три? В четыре?

— Ну нет, ну не так поздно. Я, наверное, вот, когда мы играем дома, в районе двух, вот, если я прихожу домой в 0:30, в 2:00 я засыпаю.

— Смотри, ты уснул, а на следующий день у вас сразу тренировка?

— Зависит от расписания. Иногда у нас выходной полный. Соответственно, я могу чуть подольше поспать, до 12, в такие дни я стараюсь прям вообще с кровати не вставать и заказывать еду домой просто и не двигаться особо. А иногда бывает, вот, например, у нас после каких-то игр, когда мы выезжаем сразу же на следующий день, у нас небольшая, может быть, тренировка, ну, больше как витамин такой. Просто по станциям, немножко пройтись или просто мы приходим в зал, например, посмотрим, разберём игру, проанализируем какие-то клипы, соответственно, тренеру что нравится, что не нравится, и вот всякая такая история, — сказал Дёмин на YouTube-канале First&Red.