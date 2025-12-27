Игроки «Уралмаша» посетили детей в больнице Екатеринбурга в преддверии Нового года

32-летний американский баскетболист Октавиус Эллис, играющий на позиции центрового, и его партнёр по команде Единой лиги ВТБ «Уралмаш» 25-летний лёгкий форвард Иван Пынько посетили детей в Свердловской областной клинической больнице №1 Екатеринбурга, о чём сообщила пресс-служба клуба.

Видео доступно на странице «Уралмаша» в социальной сети «ВКонтакте».

Баскетболисты екатеринбургского клуба поздравили детей с наступающим Новым годом, подарив им памятные сувениры от команды.

После 16 матчей в регулярном чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 «Уралмаш» одержал шесть побед при 10 поражениях. Клуб из Свердловской области располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, находясь в зоне плей-офф. Свой следующий матч проведёт дома, 28 декабря, с УНИКСом.