Леонард прокомментировал 9 трёхочковых центрового Брука Лопеса в матче с «Портлендом»

34-летний американский баскетболист и двукратный чемпион НБА Кавай Леонард, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции лёгкого форварда, высказался о девяти трёхочковых, которые 37-летний центровой Брук Лопес забросил в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (119:103).

— Это рекордные девять трёхочковых в карьере Брука Лопеса, что он дал вам, ребята, сегодня вечером?

— То, что вы только что сказали. Сегодня мы заработали эти девять трёхочковых, — сказал Леонард в эфире ESPN.

По итогам матча Лопес набрал 31 очко, 27 из которых были заработаны дальними попаданиями. Оставшиеся четыре очка были набраны с линии штрафной.