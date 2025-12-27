Скидки
Баскетбол

Леонард прокомментировал 9 трёхочковых центрового Брука Лопеса в матче с «Портлендом»

34-летний американский баскетболист и двукратный чемпион НБА Кавай Леонард, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции лёгкого форварда, высказался о девяти трёхочковых, которые 37-летний центровой Брук Лопес забросил в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (119:103).

НБА — регулярный чемпионат
27 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
103 : 119
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 29, Камара - 20, Шарп - 16, Лав - 14, Клингэн - 10, Рупер - 5, Мюррэй - 4, Уильямс - 4, Сиссоко - 1, Уэсли, Лиллард, Тибулл, Грант, Ян, Рит
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 34, Лопес - 31, Леонард - 28, Коллинз - 8, Данн - 7, Сандерс - 5, Миллер - 3, Батюм - 3, Богданович, Кристи, Нидерхаузер, Браун

— Это рекордные девять трёхочковых в карьере Брука Лопеса, что он дал вам, ребята, сегодня вечером?
— То, что вы только что сказали. Сегодня мы заработали эти девять трёхочковых, — сказал Леонард в эфире ESPN.

По итогам матча Лопес набрал 31 очко, 27 из которых были заработаны дальними попаданиями. Оставшиеся четыре очка были набраны с линии штрафной.

