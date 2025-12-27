Сиакам — об «Индиане»: когда решим, что проигрывать неприемлемо, то сдвинемся с места

Форвард и лидер команды НБА «Индиана Пэйсерс» Паскаль Сиакам высказался о форме своего коллектива, который выиграл шесть матчей в 31 игре.

«Когда мы решим, что проигрывать — это неприемлемо, мы сдвинемся с места. Но если мы выходим на площадку каждый день с ощущением: «Ладно, мы снова проиграли, это неважно», мы так и будем опускаться всё глубже.

Я не думаю, что мы выберемся из этой ямы, пока проигрыш не будет по-настоящему ранить нас, когда мы возвращаемся домой. Если это не имеет значения, мы так и будем приходить сюда, делать то же самое, проигрывать каждую ночь. Типа какая разница? Мы просто снова проиграли — это неважно. Мне не нравится такое чувство. И если мы не решим это изменить, ничего не изменится. Мы сами должны этого добиться.

Никто не будет нас жалеть. Мы не можем винить расписание. В тот день, когда мы решим, что устали от этого, я думаю, мы начнём двигаться вперёд», — приводит слова Сиакама Yahoo Sports.