Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сиакам — об «Индиане»: когда решим, что проигрывать неприемлемо, то сдвинемся с места

Сиакам — об «Индиане»: когда решим, что проигрывать неприемлемо, то сдвинемся с места
Комментарии

Форвард и лидер команды НБА «Индиана Пэйсерс» Паскаль Сиакам высказался о форме своего коллектива, который выиграл шесть матчей в 31 игре.

«Когда мы решим, что проигрывать — это неприемлемо, мы сдвинемся с места. Но если мы выходим на площадку каждый день с ощущением: «Ладно, мы снова проиграли, это неважно», мы так и будем опускаться всё глубже.

Я не думаю, что мы выберемся из этой ямы, пока проигрыш не будет по-настоящему ранить нас, когда мы возвращаемся домой. Если это не имеет значения, мы так и будем приходить сюда, делать то же самое, проигрывать каждую ночь. Типа какая разница? Мы просто снова проиграли — это неважно. Мне не нравится такое чувство. И если мы не решим это изменить, ничего не изменится. Мы сами должны этого добиться.

Никто не будет нас жалеть. Мы не можем винить расписание. В тот день, когда мы решим, что устали от этого, я думаю, мы начнём двигаться вперёд», — приводит слова Сиакама Yahoo Sports.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android