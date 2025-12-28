Форвард «Миннесоты» рассказал о сложности защиты против Николы Йокича

25-летний американский профессиональный баскетболист Джейден Макдэниелс, выступающий в НБА за клуб «Миннесота Тимбервулвз» на позиции лёгкого форварда, высказался о сложности обороны против звёздного центрового Николы Йокича из «Денвер Наггетс».

«Йокич… я, честно говоря, не смог сделать ничего такого, чего бы не смог Руди [Гобер]… Я не могу его сдержать. Я был просто последним парнем в команде, который достаточно высок, если начистоту», — приводит слова Макдэниелса журналист Эндрю Дуковиц в социальной сети Х.

В ночь на 26 декабря «Миннесота» уступила «Денверу» в овертайме со счётом 138:142, а Йокич установил рекорд лиги.