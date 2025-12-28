Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Миннесоты» рассказал о сложности защиты против Николы Йокича

Форвард «Миннесоты» рассказал о сложности защиты против Николы Йокича
Комментарии

25-летний американский профессиональный баскетболист Джейден Макдэниелс, выступающий в НБА за клуб «Миннесота Тимбервулвз» на позиции лёгкого форварда, высказался о сложности обороны против звёздного центрового Николы Йокича из «Денвер Наггетс».

«Йокич… я, честно говоря, не смог сделать ничего такого, чего бы не смог Руди [Гобер]… Я не могу его сдержать. Я был просто последним парнем в команде, который достаточно высок, если начистоту», — приводит слова Макдэниелса журналист Эндрю Дуковиц в социальной сети Х.

В ночь на 26 декабря «Миннесота» уступила «Денверу» в овертайме со счётом 138:142, а Йокич установил рекорд лиги.

НБА — регулярный чемпионат
26 декабря 2025, пятница. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
142 : 138
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 56, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 19, Джонс - 12, Уотсон - 9, Браун - 7, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Джонс, Строутер, Тайсон, Холмс, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Рэндл - 32, Макдэниелс - 21, Рид - 13, Хиланд - 11, Гобер - 9, Дивинченцо - 6, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Конли, Беранже, Миллер
Материалы по теме
Никола Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА. Снова!
Видео
Никола Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА. Снова!
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android