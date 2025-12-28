Скидки
Главная Баскетбол Новости

Кириленко назвал самое значимое баскетбольное событие в 2025 году

Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко самым значимым событием 2025 года для отечественного баскетбола назвал выбор Егора Дёмина под восьмым номером на драфте НБА 2025 года клубом «Бруклин Нетс». Также президент РФБ отметил позицию Международного олимпийского комитета по вопросу допуска молодёжных сборных к соревнованиям под эгидой организации.

«Наверное, выбор Егора Дёмина на драфте НБА под высоким номером в «Бруклин». Он большой молодец, доказал работой и отношением. Не затерялся в новой команде и показывает хороший баскетбол.

Очень надеюсь, что он будет прогрессировать год от года, следим за ним и желаем только удачи. Ещё могу отметить рекомендацию МОК о допуске к международным соревнованиям молодёжных команд. Это правильное решение, надеемся на скорейший допуск, международная практика просто необходима нашим резервным командам», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью президента РФБ с баскетбольными итогами 2025 года на «Чемпионате».
