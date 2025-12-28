Кириленко назвал баскетбольное разочарование в 2025 году

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что главным разочарованием уходящего года для него стало отсутствие допуска российских сборных к международным соревнованиям.

«Очень рассчитывал, что уже в этом году мы сможем участвовать в международных соревнованиях, но, к сожалению, решение затянулось. Общий фон изменился, многие уже готовы к возвращению нашей команды, однако рекомендации МОК появились совсем недавно.

Очень рассчитываем, что в 2026 году всё изменится», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью президента РФБ с баскетбольными итогами 2025 года на «Чемпионате».

Главные новости дня: