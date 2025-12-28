Кириленко ответил на вопрос о сравнении Единой лиги с другими европейскими чемпионатами
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил уровень Единой лиги ВТБ и выразил уверенность, что ведущие российские клубы могли бы успешно конкурировать в Евролиге.
«Если бы сейчас клубы Единой лиги участвовали в Евролиге, то комплектация составов отличалась бы от сегодняшней.
Но я уверен, что ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив» были бы вполне конкурентны. Естественно, понадобилось бы время на адаптацию, но мы бы вернулись на прежний уровень достаточно быстро», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.
Читайте интервью президента РФБ с баскетбольными итогами 2025 года на «Чемпионате».
