Кириленко ответил на вопрос о сравнении Единой лиги с другими европейскими чемпионатами

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил уровень Единой лиги ВТБ и выразил уверенность, что ведущие российские клубы могли бы успешно конкурировать в Евролиге.

«Если бы сейчас клубы Единой лиги участвовали в Евролиге, то комплектация составов отличалась бы от сегодняшней.

Но я уверен, что ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив» были бы вполне конкурентны. Естественно, понадобилось бы время на адаптацию, но мы бы вернулись на прежний уровень достаточно быстро», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью президента РФБ с баскетбольными итогами 2025 года на «Чемпионате».

