Кириленко назвал сроки запуска НБА в Европе

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что запуск проекта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европе может состояться в ближайшие два года, а российские команды смогут принять в нём участие после полноценного возвращения на международную арену.

«Проект НБА-Европа всё ближе и ближе, и я уверен, что в течение следующих двух лет мы увидим его старт. Как только мы полноценно вернёмся в спортивное движение, наши команды также смогут выступать и в этой лиге», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

