Кириленко назвал лучший матч в 2025 году

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выделил финальное противостояние в Суперкубке России 2025 года среди женщин между УГМК и «Надеждой». Также Кириленко высказался о женском баскетболе в целом.

«Мне очень понравился матч УГМК — «Надежда» в финале Суперкубка в Екатеринбурге. В целом женская лига сейчас очень конкурентная, много сенсаций. Если немного вынести за скобки УГМК, который доминирует, то команды со второй по шестую идут очень плотно и обыгрывают друг друга — за этим действительно интересно наблюдать», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, победу в Суперкубке-2025 одержал УГМК.

