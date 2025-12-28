Кириленко рассказал, чего ждёт от Егора Дёмина в НБА в 2026 году

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от выступлений разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации в следующем сезоне.

«От Егора прежде всего жду стабильности, хотя, наверное, странно этого ждать от молодого игрока. Он уже попробовал, что такое НБА, и сделал это достаточно удачно.

Желаю ему продолжать в том же духе, играть в удовольствие, бить рекорды и подумывать о сборной России», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

