Кириленко ответил на вопрос, кто станет чемпионом НБА в 2026 году
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями о фаворитах в нынешнем сезоне НБА. По мнению главы РФБ, наибольшие шансы на титул имеют «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс».
«Я думаю, что в финале мы увидим дуэль «Оклахомы» и «Нью-Йорка». Пока именно эти две команды выглядят самыми сильными в своих конференциях», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.
Напомним, действующим чемпионом НБА является «Оклахома».
