Кириленко ответил на вопрос, кто станет чемпионом НБА в 2026 году

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями о фаворитах в нынешнем сезоне НБА. По мнению главы РФБ, наибольшие шансы на титул имеют «Оклахома-Сити Тандер» и «Нью-Йорк Никс».

«Я думаю, что в финале мы увидим дуэль «Оклахомы» и «Нью-Йорка». Пока именно эти две команды выглядят самыми сильными в своих конференциях», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Оклахома».

Читайте интервью президента РФБ с баскетбольными итогами 2025 года на «Чемпионате».

