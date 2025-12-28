Кириленко назвал российских игроков, которые могут оказаться в НБА в ближайшее время

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выделил ряд молодых российских игроков, за развитием которых внимательно следит.

«Из тех, кого я вижу, это Егор Амосов — он, как и Дёмин, выступает за юношескую команду «Реала». Также очень интересен Лев Свинин из «Пармы».

Есть и несколько ребят в NCAA — Рудовский, Ермаков и другие. Так что следим за ними и желаем удачи», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

