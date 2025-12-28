Кириленко назвал самое желаемое баскетбольное событие в 2026 году

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, чего больше всего ждёт в следующем году.

«Самое желаемое событие — это не что-то одно, а в принципе полноценное возвращение к играм на самом высоком уровне», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Напомним, российские команды и национальные сборные отстранены от участия в международных турнирах с весны 2022 года на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

