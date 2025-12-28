«Я потерял дар речи, о его весе врут». Дёмин — об игроке НБА, поразившем его своей мощью

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин признался, что был впечатлён габаритами тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Также Егор отметил форму центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Кого я увидел и потерял дар речи, это Яннис. Я примерно понимал, как Яннис выглядит… Но не думаю, что люди понимают. Ну и Вембаньяма, соответственно. Вот они двое. Яннис… мне кажется, ещё врут о его весе, о его росте. Уменьшают. Человек семь футов, наверное.

У него плечи вот такие. Он весит, наверное… я не знаю сколько. Он против нас играл, наверное, минут 20, забил 40 очков практически. Он тоже был на этом управление нагрузкой, и он там пол игры не играл. Забил 35 нам в итоге», — сказал Дёмин на канале PonkraSHOW в YouTube.

Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес: