Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Миннесотой» — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Об этом сообщает RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Встреча пройдёт в 28 декабря в Миннеаполисе и начнётся в 4:00 по московскому времени. Кроме Дёмина, в стартовом составе «Нетс» выйдут Кэмерон Томас, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 26 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

