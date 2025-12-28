Скидки
Уралмаш — УНИКС. Прямая трансляция
Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Миннесотой» — RotoWire

Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Миннесотой» — RotoWire
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Об этом сообщает RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Встреча пройдёт в 28 декабря в Миннеаполисе и начнётся в 4:00 по московскому времени. Кроме Дёмина, в стартовом составе «Нетс» выйдут Кэмерон Томас, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 26 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

