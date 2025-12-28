Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Миннесотой» — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Миннесота Тимбервулвз». Об этом сообщает RotoWire.
Встреча пройдёт в 28 декабря в Миннеаполисе и начнётся в 4:00 по московскому времени. Кроме Дёмина, в стартовом составе «Нетс» выйдут Кэмерон Томас, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.
Дёмин к настоящему моменту принял участие в 26 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,4 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.
Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: