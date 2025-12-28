«Даллас» проиграл «Сакраменто» в НБА. Уэстбрук набрал 21 очко

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:107.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Маверикс» Купер Флэгг. На его счету 23 очка, шесть подборов и пять результативных передач. У «Сакраменто» больше всех очков набрал американский разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, в его активе 21 очко, пять подборов и девять ассистов. Его партнёр по команде защитник из США Кеон Эллис также набрал 21 очко, но совершил всего один подбор.

В следующем матче «Сакраменто» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Лейкерс» 29 декабря, «Даллас» продолжит выездную серию и встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 30 декабря.

