Главная Баскетбол Новости

Сакраменто Кингз — Даллас Маверикс, результат матча 28 декабря 2025, счёт 113:107, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Даллас» проиграл «Сакраменто» в НБА. Уэстбрук набрал 21 очко
Комментарии

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сакраменто Кингз» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:107.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Уэстбрук - 21, Эллис - 21, Рейно - 19, Шрёдер - 10, Макдермотт - 9, Дерозан - 9, Клиффорд - 8, Монк - 7, Ачиува - 5, Кардуэлл - 4, Мюррэй, Шарич
Даллас Маверикс: Флэгг - 23, Вашингтон - 17, Томпсон - 14, Маршалл - 11, Гэффорд - 11, Кристи - 9, Нембард - 9, Расселл - 7, Харди - 5, Пауэлл - 1, Мартин, Сиссе

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Маверикс» Купер Флэгг. На его счету 23 очка, шесть подборов и пять результативных передач. У «Сакраменто» больше всех очков набрал американский разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, в его активе 21 очко, пять подборов и девять ассистов. Его партнёр по команде защитник из США Кеон Эллис также набрал 21 очко, но совершил всего один подбор.

В следующем матче «Сакраменто» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Лейкерс» 29 декабря, «Даллас» продолжит выездную серию и встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс» 30 декабря.

