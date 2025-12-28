Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Орландо» в НБА

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «Киа Центра» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 127:126.