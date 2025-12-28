Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Орландо» в НБА
В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «Киа Центра» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 127:126.
НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
127 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Блэк - 38, Бейн - 24, Картер - 18, Да Силва - 17, Банкеро - 12, Кэйн - 7, Айзек - 5, Ричардсон - 4, Пенда - 2, Джонс, Робинсон, Ховард
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Мюррэй - 24, Хардуэй-младший - 20, Уотсон - 15, Джонс - 14, Строутер - 13, Валанчюнас - 4, Браун - 2, Джонс, Тайсон, Холмс, Ннаджи, Пикетт
