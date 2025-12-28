Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Орландо» в НБА

Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» обыграть «Орландо» в НБА
Комментарии

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете «Киа Центра» в Орландо (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 127:126.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
127 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Орландо Мэджик: Блэк - 38, Бейн - 24, Картер - 18, Да Силва - 17, Банкеро - 12, Кэйн - 7, Айзек - 5, Ричардсон - 4, Пенда - 2, Джонс, Робинсон, Ховард
Денвер Наггетс: Йокич - 34, Мюррэй - 24, Хардуэй-младший - 20, Уотсон - 15, Джонс - 14, Строутер - 13, Валанчюнас - 4, Браун - 2, Джонс, Тайсон, Холмс, Ннаджи, Пикетт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android