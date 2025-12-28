Скидки
«Бруклин» обыграл «Миннесоту» в матче НБА. У Егора Дёмина — семь очков

Комментарии

В ночь на 28 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проходит очередной игровой день сезона-2025/2026. «Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке «Таргет-центр» в Минеаполисе (США) принимала «Бруклин Нетс». Гости одержали победу со счетом 123:107.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 123
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Макдэниелс - 16, Рид - 13, Рэндл - 13, Дивинченцо - 11, Диллингэм - 7, Кларк - 6, Гобер - 6, Хиланд - 4, Джузэнг - 3, Инглс, Конли, Беранже, Миллер
Бруклин Нетс: Томас - 30, Портер - 27, Клэкстон - 14, Вульф - 11, Клауни - 11, Шарп - 10, Пауэлл - 7, Дёмин - 7, Траоре - 4, Мэнн - 2, Уильямс, Мартин, Уилсон

Наивысшей результативностью в составе победителей отметился американский защитник Кэмерон Томас, на счету которого 30 очков, три подбора и четыре передачи. Российский защитник Егор Дёмин набрал семь очков, сделал два подбора и три передачи.

У хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Энтони Эдвардс, записавший в свой актив 28 очков, семь подборов и две передачи.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Чикаго», а «Бруклин» примет «Голден Стэйт».

