Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

32 очка Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Ютой»

32 очка Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Ютой»
Комментарии

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 114:127.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
114 : 127
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Джонсон - 27, Касл - 20, Васселл - 11, Харпер - 7, Корнет - 7, Шампани - 4, Брайант - 3, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Сохан, Бийомбо, Уотерс III
Юта Джаз: Маркканен - 29, Джордж - 28, Клейтон - 17, Нуркич - 16, Сенсабо - 11, Уильямс - 8, Кольер - 7, Филиповски - 6, Михайлюк - 3, Хендрикс - 2, Андерсон, Чьебв

В состав победителей наивысшей результативностью отметился финский форвард Лаури Маркканен, на счету которого 29 очков, пять подборов и одна передача.

У хозяев самым результативным игроком матча стал французский центровой Виктор Вембаньяма. Он набрал 32 очка, сделал семь подборов и отдал три передачи.

«Сан-Антонио» в следующем матче примет «Кливленд», а «Юта» — «Бостон».

Таблица НБА
Календарь НБА
