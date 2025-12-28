32 очка Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Ютой»

В ночь с 27 на 28 декабря мск на паркете арены «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 114:127.

В состав победителей наивысшей результативностью отметился финский форвард Лаури Маркканен, на счету которого 29 очков, пять подборов и одна передача.

У хозяев самым результативным игроком матча стал французский центровой Виктор Вембаньяма. Он набрал 32 очка, сделал семь подборов и отдал три передачи.

«Сан-Антонио» в следующем матче примет «Кливленд», а «Юта» — «Бостон».