Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
16:00 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 28 декабря

Единая лига: расписание матчей 28 декабря
Комментарии

В воскресенье, 28 декабря, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей на 28 декабря:

14:00 мск — ЦСКА — «Енисей»;
14:30 мск — «Уралмаш» — УНИКС;
16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Автодор».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира ЦСКА, одержав 15 побед при двух поражениях в 17 матчах. На втором месте — казанский УНИКС (15 побед при двух поражениях). На третьей строчке «Зенит» — 11 побед при шести поражениях.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
