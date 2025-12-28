НБА: результаты игр 28 декабря

В ночь на 28 декабря в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей НБА на 28 декабря:

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 113:107;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 114:123;

«Орландо Мэджик» — «Денвер Наггетс» — 127:126;

«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 103:112;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 114:127;

«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 142:116;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс» — 107:123;

«Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:100;

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:128.