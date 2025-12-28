Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 28 декабря, календарь, таблица

НБА: результаты игр 28 декабря
Комментарии

В ночь на 28 декабря в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей НБА на 28 декабря:

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» — 113:107;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Финикс Санз» — 114:123;
«Орландо Мэджик» — «Денвер Наггетс» — 127:126;
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» — 103:112;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 114:127;
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 142:116;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс» — 107:123;
«Хьюстон Рокетс» — «Кливленд Кавальерс» — 117:100;
«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:128.

Материалы по теме
Ого! «Бруклин» Дёмина одолел крутую команду НБА. Как это было и чем отметился россиянин?
Видео
Ого! «Бруклин» Дёмина одолел крутую команду НБА. Как это было и чем отметился россиянин?
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android