Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
16:00 Мск
Видео: драка в НБА между баскетболистами с разницей в росте 33 см

Видео: драка в НБА между баскетболистами с разницей в росте 33 см
Комментарии

В ночь на 28 декабря в НБА во время матча «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз» (114:123) произошёл скандальный эпизод с дракой двух баскетболистов.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 123
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Уильямсон - 22, Куин - 21, Фирс - 18, Бей - 17, Альварадо - 7, Мисси - 4, Пул - 1, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Маткович, Хоукинс, Луни
Финикс Санз: Букер - 20, Брукс - 18, Гиллеспи - 17, Гудвин - 16, О'Нил - 15, Буей - 12, Уильямс - 10, Игодаро - 8, Флеминг - 5, Ричардс - 2, Малуач, Ливерс, Хэйс

Права на видео принадлежат НБА. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Chaz NBA.

Во время атаки «Финикса» в третьей четверти 183-сантиметровый защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо оттолкнул от себя 216-сантиметрового центрового «Санз» Марка Уильямса. Судьи зафиксировали фол в защите, что не понравилось Хосе. Пока он направлялся к арбитру, Марк толкнул пуэрториканца в спину. Альварадо развернулся и стал что-то выговаривать Уильямсу, на что центровой толкнул соперника в грудь.

Разгневанный Хосе схватил Марка за джерси и стал тянуть на себя, на что Уильямс стал отмахиваться и попал локтем Альварадо в голову. После этого защитник «Пеликанс» выбросил правый хук в челюсть игрока «Санз», попав точно в скулу. После этого обоих игроков растащили по сторонам, а Альварадо убежал в подтрибунное помещение. Арбитры удалили обоих игроков после видеопросмотра.

