Видео: драка в НБА между баскетболистами с разницей в росте 33 см

В ночь на 28 декабря в НБА во время матча «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз» (114:123) произошёл скандальный эпизод с дракой двух баскетболистов.

Права на видео принадлежат НБА. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале Chaz NBA.

Во время атаки «Финикса» в третьей четверти 183-сантиметровый защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо оттолкнул от себя 216-сантиметрового центрового «Санз» Марка Уильямса. Судьи зафиксировали фол в защите, что не понравилось Хосе. Пока он направлялся к арбитру, Марк толкнул пуэрториканца в спину. Альварадо развернулся и стал что-то выговаривать Уильямсу, на что центровой толкнул соперника в грудь.

Разгневанный Хосе схватил Марка за джерси и стал тянуть на себя, на что Уильямс стал отмахиваться и попал локтем Альварадо в голову. После этого защитник «Пеликанс» выбросил правый хук в челюсть игрока «Санз», попав точно в скулу. После этого обоих игроков растащили по сторонам, а Альварадо убежал в подтрибунное помещение. Арбитры удалили обоих игроков после видеопросмотра.