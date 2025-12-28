Скидки
Баскетбол

«Находимся не в лучшей ситуации из-за травм». Пистиолис — о матче с «Енисеем»

«Находимся не в лучшей ситуации из-за травм». Пистиолис — о матче с «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем», который начнётся сегодня, 28 декабря, в 14:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Енисей» — команда, которая всегда показывает серьёзный баскетбол. Мы находимся не в лучшей ситуации из-за травм, к тому же играем на площадке, которую можно назвать нейтральной. Тем не менее верю, что наши игроки приложат все усилия, а наши болельщики придут, создадут настоящую домашнюю атмосферу и помогут команде победить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

Армейцы на данный момент идут на серии из шести побед в Единой лиге и возглавляют турнирную таблицу. «Енисей» — восьмой с шестью победами.

Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко
Эксклюзив
Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
