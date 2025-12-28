«Находимся не в лучшей ситуации из-за травм». Пистиолис — о матче с «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем», который начнётся сегодня, 28 декабря, в 14:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Енисей Красноярск

«Енисей» — команда, которая всегда показывает серьёзный баскетбол. Мы находимся не в лучшей ситуации из-за травм, к тому же играем на площадке, которую можно назвать нейтральной. Тем не менее верю, что наши игроки приложат все усилия, а наши болельщики придут, создадут настоящую домашнюю атмосферу и помогут команде победить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

Армейцы на данный момент идут на серии из шести побед в Единой лиге и возглавляют турнирную таблицу. «Енисей» — восьмой с шестью победами.