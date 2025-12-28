Скидки
Егор Амосов помог «Реалу» Мадрид, а Александр Панасюк «Гран Канарии» победить в Лиге U

Комментарии

В пятницу, 27 декабря, в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли двое россиян. Центровой Илья Фролов из «Реала» Мадрид и защитник Александр Савков из «Сарагосы» не играли из-за травм.

Лёгкий форвард Егор Амосов, выступающий за мадридский «Реал», помог своему клубу одержать победу в матче с «Тенерифе» (81:62). На счету россиянина за 23 минуты на паркете девять очков (1/5 трёхочковых), шесть подборов, четыре передачи, три перехвата и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+18».

Александр Панасюк помог «Гран Канарии» победить «Мурсию» со счётом 79:60. Александр провёл на паркете 22 минуты, набрав семь очков, сделав три подбора, пять передач, один перехват и четыре потери при коэффициенте эффективности «+10».

