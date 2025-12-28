Скидки
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Баскетбол

«Карри во всём виноват». Дюрант объяснил, почему Матч звёзд стал смотреться плохо

37-летний американский форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант, выступающий за «Хьюстон Рокетс», высказался по поводу критики в адрес Матча всех звёзд.

«Леброн участвует в каждом Матче всех звёзд. Он не бросает с середины площадки и не исполняет каждый проход левой рукой. Я виню Стефа. Это Стеф во всём виноват. Он выходит и совершает броски со своей половины, братан. Я виню его за то, что он сыграл так на Матче всех звёзд. Я также виню Дэма [Лилларда]», — сказал Дюрант на YouTube-канале The Unguarded Podcast.

Сам Кевин 15 раз становился участником звёздного уикенда, а в 2012-м и 2019-м признавался самым ценным игроком (MVP) Матча звёзд.

