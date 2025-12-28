Редик заявил, что проблемы «Лейкерс» начались после возвращения Леброна Джеймса

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что проблемы калифорнийского клуба в матчах начались после возвращения на паркет 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

«С тех пор, как мы вернули Брона, мы не были так организованны в атаке. Слишком много случайных владений. Это моя вина. Это три вещи: чёткость в обороне, чёткость в распределении ролей и организация нападения», — приводит слова Редика Lakers Daily.

Леброн пропустил начало сезона-2025/2026 из-за защемления седалищного нерва. В декабре подопечные Редика провели 11 матчей, одержав пять побед при шести поражениях.