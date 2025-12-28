Уэстбрук — 5-й игрок НБА с сезона-1973/1974 с 24 000+ очками и 2000 перехватами на счету

36-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, покорил новое достижение в североамериканской лиге в матче с «Даллас Маверикс» (113:107).

Расселл стал пятым игроком лиги с сезона-1973/1974, который набрал 25 000+ очков и совершил 2000+ перехватов. Полный список таких игроков приводим ниже.

Леброн Джеймс (42 447 очков, 2357 перехватов)

Карл Мэлоун (36 928 очков, 2085 перехватов)

Майкл Джордан (32 292 очков, 2514 перехватов)

Хаким Оладжьювон (26 946 очков, 2162 перехвата)

Расселл Уэстбрук (26 659 очков, 2000 перехватов)

В матче с «Маверикс» Расселл набрал 21 очко и сделал один перехват.