Форвард «Уорриорз» Куминга разочарован своей ролью — Крис Хайнс

Инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс высказался высказался о 23-летнем американском форварде команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатане Куминге.

По данным журналиста, Жонатан Куминга очень разочарован работой «Уорриорз» и провёл несколько встреч с главным тренером коллектива Стивом Керром. Ожидается, что Куминга не останется в «Уорриорз» после дедлайна на обмены.

Куминга был выбран под седьмым номером на драфте НБА 2021 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». 3 августа подписал контракт новичка с «Голден Стэйт Уорриорз». В 2022 году вместе с клубом из Сан-Франциско стал чемпионом североамериканской лиги.