В «Зените» обновили статус травмированного легионера Андре Роберсона

На официальном сайте команды Единой лиги ВТБ «Зенит» появился раздел с травмированными игроками, в котором находится информация об одном игроке санкт-петербургской команды — 34-летнем американском форварде Андре Роберсоне.

Роберсон, который столкнулся с мышечно-фасциальным повреждением в октябре, согласно информации на сайте команды, вернётся на паркет в январе 2026 года.

Последний раз Андре появлялся на площадке 12 октября, тогда «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл с ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ и проиграл 84:85.

Прошлый сезон Роберсон провёл в составе французского АСВЕЛа. Большую часть карьеры Роберсон провёл в Национальной баскетбольной ассоциации.