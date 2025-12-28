Скидки
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Видео: Егор Дёмин с игроками «Бруклина» поздравил главного тренера команды с днём рождения
Комментарии

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» выложила видеоролик, на котором 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин вместе с партнёрами по клубу и детьми главного тренера Жорди Фернандеса поздравляют специалиста с днём рождения.

Поздравительная композиция была спета на испанском языке.

В ночь на 28 декабря баскетболисты «Бруклина» обыграли идущую на шестом месте в Западной конференции «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 123:107. Лучшим игроком в составе коллектива из Нью-Йорка стал лёгкий форвард Майкл Портер-младший, набравший 27 очков. Егор Дёмин записал в свой актив семь очков.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 123
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Макдэниелс - 16, Рид - 13, Рэндл - 13, Дивинченцо - 11, Диллингэм - 7, Кларк - 6, Гобер - 6, Хиланд - 4, Джузэнг - 3, Инглс, Конли, Беранже, Миллер
Бруклин Нетс: Томас - 30, Портер - 27, Клэкстон - 14, Вульф - 11, Клауни - 11, Шарп - 10, Пауэлл - 7, Дёмин - 7, Траоре - 4, Мэнн - 2, Уильямс, Мартин, Уилсон
