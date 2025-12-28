Видео: Егор Дёмин с игроками «Бруклина» поздравил главного тренера команды с днём рождения

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» выложила видеоролик, на котором 19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин вместе с партнёрами по клубу и детьми главного тренера Жорди Фернандеса поздравляют специалиста с днём рождения.

Поздравительная композиция была спета на испанском языке.

В ночь на 28 декабря баскетболисты «Бруклина» обыграли идущую на шестом месте в Западной конференции «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 123:107. Лучшим игроком в составе коллектива из Нью-Йорка стал лёгкий форвард Майкл Портер-младший, набравший 27 очков. Егор Дёмин записал в свой актив семь очков.