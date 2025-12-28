ЦСКА одержал седьмую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Енисей»

В субботу, 28 декабря, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого ЦСКА принимал «Енисей». Хозяева площадки со счётом 102:79 (39:21; 24:20; 26:16; 13:22) одержали победу над красноярскими баскетболистами.

Лучшим игроком матча стал лидер и разыгрывающий защитник армейцев Мело Тримбл — 22 очка, один подбор, шесть передач, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+25».

У красноярцев отличился американский защитник Доминик Артис — 21 очко, три подбора, две передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+16».