БК «Барс-РГЭУ» объявил о выходе из Суперлиги из-за финансовых проблем

Пресс-служба команды российской Суперлиги «Барс-РГЭУ» опубликовала заявление, в котором объявила о выходе из турнира.

«Уважаемые болельщики! Информируем вас, что баскетбольный клуб «Барс-РГЭУ» вынужденно выходит из числа участников чемпионата российской Суперлиги. Это непростое решение было принято после отказа предоставить нашему клубу ежегодный грант Правительства Ростовской области для финансового обеспечения части затрат, связанных с подготовкой и участием в чемпионате российской Суперлиги.

Все знают, что ещё до начала сезона-2025/2026 «Барс-РГЭУ» оказался в сложном положении. Несмотря на это, руководство клуба сумело заявить команду в чемпионат Суперлиги. Не будем скрывать: мы рассчитывали на поддержку областных властей с целью сохранения профессионального баскетбола в Ростовской области. Но, к сожалению, не нашли понимания по этому вопросу. Сначала клубу урезали финансирование на 30%, а теперь, когда забрали ещё и грант, мы окончательно лишились возможностей для содержания профессиональной команды.

За последнее время наш клуб проделал большую работу и сумел подняться с любительского уровня во второй по рангу дивизион отечественного профессионального баскетбола. Это не могло не сказаться на резком притоке детей в специализированные детско-юношеские центры баскетбола. Однако мы никогда не скрывали, что для дальнейшего развития нельзя оставаться на прежнем уровне. В том числе инфраструктурном.

В соседнем Краснодаре профессиональный клуб «Локомотив-Кубань» успешно выступает в Единой лиге ВТБ и заполняет трибуны своего современного «Баскет-Холла» болельщиками. Эта тенденция, несмотря на куда более скромные возможности, поддерживалась и нашим клубом. На домашних матчах «барсов» никогда не хватает свободных мест. Популярность баскетбола в Ростовской области во многом благодаря наличию профессионального клуба находится на высоком уровне зрительского интереса. В этой связи уместно напомнить, что стартовые матчи текущего сезона наша команда проводила в Краснодаре в ожидании готовности площадки в ростовском КСК «Экспресс». Но до сих пор там не установлено табло и нет разрешения со стороны полиции на проведение матчей.

Региону остро необходим современный баскетбольный зал. Без него невозможно эффективное развитие. Баскетбол как базовый вид спорта на территории Ростовской области должен поддерживаться стабильным финансированием. Во всём этом должна быть прежде всего заинтересованность власти. Ведь где, как не на спортивных площадках происходит объединение общества, развивается патриотизм. «Примером для граждан России, особенно для молодёжи, всегда были и остаются герои спорта», – так говорит наш президент Владимир Владимирович Путин. Однако в создавшейся ситуации мы не видим со стороны спортивного руководства области желания для плодотворного диалога.

От лица руководства клуба ответственно заявляем: мы сделали всё, чтобы команда не только осталась на профессиональном уровне, но и радовала своих поклонников качественной и достойной игрой. От всего сердца благодарим вас, уважаемые болельщики, за преданность, за ваше терпение, за любовь к клубу. Ваша поддержка всегда была нашим главным ресурсом.

Мы искренне надеемся, что профессиональный баскетбол обязательно возродится на ростовской земле! При этом наша команда менеджеров никуда не уходит. Мы продолжим работу по развитию любительского, студенческого и детско-юношеского направлений. Увидимся на баскетбольных площадках Дона!» — говорится в заявлении команды в группе ВКонтакте клуба.