Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» — «УНИКС», результат матча 28 декабря 2025, счет 91:100, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге. У казанцев — шесть побед кряду
Комментарии

В субботу, 28 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал УНИКС. Хозяева площадки уступили казанским гостям со счётом 91:100 (17:31; 27:25; 19:17; 28:27).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
91 : 100
УНИКС
Казань
Уралмаш: Нэльсон - 22, Герасимов - 20, Риз - 15, Далтон - 11, Новиков - 6, Эллис - 5, Пынько - 4, Писклов - 4, Даглас - 4, Нэвелс, Петенев, Халдеев
УНИКС: Бингэм - 21, Пьерр - 20, Д. Кулагин - 15, Рейнольдс - 14, Швед - 12, Лопатин - 7, Захаров - 6, Беленицкий - 5, Халилулаев, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

В составе уральской команды лучшим стал американский центровой Тайрелл Нэльсон — 22 очка, три подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+29».

У УНИКСа лучшим оказался канадский форвард Дишон Пьерр, оформивший дабл-дабл, — 20 очков, 13 подборов, пять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+32».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
