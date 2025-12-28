УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге. У казанцев — шесть побед кряду

В субботу, 28 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал УНИКС. Хозяева площадки уступили казанским гостям со счётом 91:100 (17:31; 27:25; 19:17; 28:27).

В составе уральской команды лучшим стал американский центровой Тайрелл Нэльсон — 22 очка, три подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+29».

У УНИКСа лучшим оказался канадский форвард Дишон Пьерр, оформивший дабл-дабл, — 20 очков, 13 подборов, пять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+32».