«Локомотив-Кубань» разгромил «Автодор» в Единой лиге

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и саратовский «Автодор». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 88:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеремайя Мартин, набравший 25 очков, совершивший четыре подбора и отдавший три результативные передачи. По 13 очков набрали Кассиус Робертсон и Винс Хантер.

В составе саратовской команды дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов оформил Ален Хаджибегович. 11 очков и пять подборов на свой счёт записал Игорь Вольхин.

Краснодарский клуб одержал вторую победу в Единой лиге ВТБ подряд. «Автодор» прервал серию из двух побед.