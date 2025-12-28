Скидки
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Баскетбол

Локомотив-Кубань — Автодор, результат матча 28 декабря 2025, счет 88:65, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Локомотив-Кубань» разгромил «Автодор» в Единой лиге
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и саратовский «Автодор». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 88:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 65
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Мартин - 25, Робертсон - 13, Хантер - 13, Миллер - 10, Мур - 6, Ищенко - 6, Попов - 6, Квитковских - 3, Джонсон - 2, Рябков - 2, Коновалов - 2, Самойленко
Автодор: Хаджибегович - 26, Вольхин - 11, Земский - 7, Клименко - 6, Пранаускис - 4, Фёдоров - 4, Коско - 4, Евсеев - 3, Сущик, Никулин, Яковлев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеремайя Мартин, набравший 25 очков, совершивший четыре подбора и отдавший три результативные передачи. По 13 очков набрали Кассиус Робертсон и Винс Хантер.

В составе саратовской команды дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов оформил Ален Хаджибегович. 11 очков и пять подборов на свой счёт записал Игорь Вольхин.

Краснодарский клуб одержал вторую победу в Единой лиге ВТБ подряд. «Автодор» прервал серию из двух побед.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
