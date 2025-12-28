Результаты матчей Единой лиги 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Результаты матчей 28 декабря:

ЦСКА — «Енисей» — 102:79;

«Уралмаш» — УНИКС — 91:100;

«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 88:65.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира ЦСКА, одержав 16 побед при двух поражениях в 18 матчах. На втором месте — казанский УНИКС (16 побед при двух поражениях). На третьей строчке «Локомотив-Кубань» — 12 побед при шести поражениях.