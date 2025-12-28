Скидки
Локомотив-Кубань — Автодор. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 28 декабря, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 28 декабря
Комментарии

В воскресенье, 28 декабря, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола могли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Результаты матчей 28 декабря:

ЦСКА — «Енисей» — 102:79;
«Уралмаш» — УНИКС — 91:100;
«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 88:65.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира ЦСКА, одержав 16 побед при двух поражениях в 18 матчах. На втором месте — казанский УНИКС (16 побед при двух поражениях). На третьей строчке «Локомотив-Кубань» — 12 побед при шести поражениях.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко
Эксклюзив
