Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Уралмашем»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (100:91).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
91 : 100
УНИКС
Казань
Уралмаш: Нэльсон - 22, Герасимов - 20, Риз - 15, Далтон - 11, Новиков - 6, Эллис - 5, Пынько - 4, Писклов - 4, Даглас - 4, Нэвелс, Петенев, Халдеев
УНИКС: Бингэм - 21, Пьерр - 20, Д. Кулагин - 15, Рейнольдс - 14, Швед - 12, Лопатин - 7, Захаров - 6, Беленицкий - 5, Халилулаев, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Прежде всего поздравляю свою команду с победой. Мы провели хороший матч и играли на фоне обилия физических проблем. Нам противостоял очень сильный соперник, хорошо выступающий дома и имеющий практически полный состав.

Тем не менее считаю, что мы доминировали почти весь матч. В третьей четверти добились 20-очкового преимущества, но затем перестали играть. «Уралмаш» провёл несколько хороших отрезков и подобрался к нам достаточно близко. Однако в итоге у нас не возникло проблем одержать очередную победу.

Джален Рейнольдс провёл сегодня неудачный матч. Многие другие сыграли хорошо, но мы побеждаем, потому что остаёмся командой. У нас есть несколько баскетболистов, которые не демонстрируют свою лучшую игру, но с ними в составе мы добиваемся положительного результата. Побеждаешь не только за счёт точных бросков, но и когда есть потенциал. У нас есть необходимый баланс между талантом и игроками, работающими на команду», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.

