Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Уралмашем»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (100:91).

«Прежде всего поздравляю свою команду с победой. Мы провели хороший матч и играли на фоне обилия физических проблем. Нам противостоял очень сильный соперник, хорошо выступающий дома и имеющий практически полный состав.

Тем не менее считаю, что мы доминировали почти весь матч. В третьей четверти добились 20-очкового преимущества, но затем перестали играть. «Уралмаш» провёл несколько хороших отрезков и подобрался к нам достаточно близко. Однако в итоге у нас не возникло проблем одержать очередную победу.

Джален Рейнольдс провёл сегодня неудачный матч. Многие другие сыграли хорошо, но мы побеждаем, потому что остаёмся командой. У нас есть несколько баскетболистов, которые не демонстрируют свою лучшую игру, но с ними в составе мы добиваемся положительного результата. Побеждаешь не только за счёт точных бросков, но и когда есть потенциал. У нас есть необходимый баланс между талантом и игроками, работающими на команду», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.