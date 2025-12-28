Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Швед прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Уралмашем»

Швед прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Уралмашем»
Комментарии

Защитник казанского УНИКСа Алексей Швед прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (100:91).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
91 : 100
УНИКС
Казань
Уралмаш: Нэльсон - 22, Герасимов - 20, Риз - 15, Далтон - 11, Новиков - 6, Эллис - 5, Пынько - 4, Писклов - 4, Даглас - 4, Нэвелс, Петенев, Халдеев
УНИКС: Бингэм - 21, Пьерр - 20, Д. Кулагин - 15, Рейнольдс - 14, Швед - 12, Лопатин - 7, Захаров - 6, Беленицкий - 5, Халилулаев, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Сегодня была тяжёлая игра. Когда мы убежали на 20 очков, тренер предупредил нас, что соперник может вернуться. Так уже было в их недавней игре с «Пармой», где «Уралмаш» проигрывал 20 очков, но сумел уйти в овертайм. Мы настраивались играть до конца и понимали, что хозяева выйдут готовыми и будут биться. Для нас было очень важно выиграть перед Новым годом.

Да, в последних наших играх участвовали всего семь-восемь человек, матчи проходили на каждый третий-четвёртый день, поэтому все немного устали. В УНИКСе очень сильные центровые, на мой взгляд, лучшие в лиге: Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс. Ещё есть Дишон Пьерр, который отлично действует в позиционной атаке как третий номер. У нас отличная команда, поэтому мы будем прибавлять и станем ещё лучше.

Как я отмечаю Новый год? К нам всегда приходит Дед Мороз. Это наша традиция. Дети ждут его с подарками. Последние несколько лет я встречал Новый год в Китае. К нам даже приходил китайский Дед Мороз, который не говорил ни по-русски, ни по-английски. Когда мы в Москве, то собираемся с родителями, ужинаем. Но мы уже давно не празднуем долго – посидим минут 30–40 и ложимся спать», — приводит слова Шведа пресс-служба казанского клуба.

Материалы по теме
«Уралмаш» бился до конца. Но УНИКС в юбилейном матче вытащили две звезды
«Уралмаш» бился до конца. Но УНИКС в юбилейном матче вытащили две звезды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android