Швед прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Уралмашем»

Защитник казанского УНИКСа Алексей Швед прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (100:91).

«Сегодня была тяжёлая игра. Когда мы убежали на 20 очков, тренер предупредил нас, что соперник может вернуться. Так уже было в их недавней игре с «Пармой», где «Уралмаш» проигрывал 20 очков, но сумел уйти в овертайм. Мы настраивались играть до конца и понимали, что хозяева выйдут готовыми и будут биться. Для нас было очень важно выиграть перед Новым годом.

Да, в последних наших играх участвовали всего семь-восемь человек, матчи проходили на каждый третий-четвёртый день, поэтому все немного устали. В УНИКСе очень сильные центровые, на мой взгляд, лучшие в лиге: Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс. Ещё есть Дишон Пьерр, который отлично действует в позиционной атаке как третий номер. У нас отличная команда, поэтому мы будем прибавлять и станем ещё лучше.

Как я отмечаю Новый год? К нам всегда приходит Дед Мороз. Это наша традиция. Дети ждут его с подарками. Последние несколько лет я встречал Новый год в Китае. К нам даже приходил китайский Дед Мороз, который не говорил ни по-русски, ни по-английски. Когда мы в Москве, то собираемся с родителями, ужинаем. Но мы уже давно не празднуем долго – посидим минут 30–40 и ложимся спать», — приводит слова Шведа пресс-служба казанского клуба.