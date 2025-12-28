Юдин высказался о победе «Локомотива-Кубань» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (88:65).

«Поздравляю команду с победой. Хочу высказать уважение тренеру «Автодора» – несмотря на проблемы с составом, сегодня временами они показывали очень хорошую игру.

Мы в последнее время стараемся работать над увеличением темпа игры и агрессивности в защите, и первыми 20 минутами в исполнении команды я полностью удовлетворён. С учётом двух игроков, которых «Автодор» недавно арендовал, они стали очень размерной и атлетичной командой. Плюс невероятную форму набрал Хаджибегович, так что играть против этого соперника было непросто.

Почему отсутствовал Темиров? По семейным обстоятельствам. Вчера он вернулся и снова тренируется с нами.

Благодарен всем, кто пришёл нас поддерживать. Ещё раз скажу, что в Краснодаре всегда поддерживают очень горячо, и пусть даже сегодня было не так много зрителей, они создали отличную атмосферу», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.