Юдин высказался о победе «Локомотива-Кубань» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (88:65).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 65
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Мартин - 25, Робертсон - 13, Хантер - 13, Миллер - 10, Мур - 6, Ищенко - 6, Попов - 6, Квитковских - 3, Джонсон - 2, Рябков - 2, Коновалов - 2, Самойленко
Автодор: Хаджибегович - 26, Вольхин - 11, Земский - 7, Клименко - 6, Пранаускис - 4, Фёдоров - 4, Коско - 4, Евсеев - 3, Сущик, Никулин, Яковлев

«Поздравляю команду с победой. Хочу высказать уважение тренеру «Автодора» – несмотря на проблемы с составом, сегодня временами они показывали очень хорошую игру.

Мы в последнее время стараемся работать над увеличением темпа игры и агрессивности в защите, и первыми 20 минутами в исполнении команды я полностью удовлетворён. С учётом двух игроков, которых «Автодор» недавно арендовал, они стали очень размерной и атлетичной командой. Плюс невероятную форму набрал Хаджибегович, так что играть против этого соперника было непросто.

Почему отсутствовал Темиров? По семейным обстоятельствам. Вчера он вернулся и снова тренируется с нами.

Благодарен всем, кто пришёл нас поддерживать. Ещё раз скажу, что в Краснодаре всегда поддерживают очень горячо, и пусть даже сегодня было не так много зрителей, они создали отличную атмосферу», — приводит слова Юдина пресс-служба турнира.

