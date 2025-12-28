Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Большей частью матча я доволен». Богичевич — о поражении «Автодора» от «Локомотива»

«Большей частью матча я доволен». Богичевич — о поражении «Автодора» от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (65:88).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
88 : 65
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Мартин - 25, Робертсон - 13, Хантер - 13, Миллер - 10, Мур - 6, Ищенко - 6, Попов - 6, Квитковских - 3, Джонсон - 2, Рябков - 2, Коновалов - 2, Самойленко
Автодор: Хаджибегович - 26, Вольхин - 11, Земский - 7, Клименко - 6, Пранаускис - 4, Фёдоров - 4, Коско - 4, Евсеев - 3, Сущик, Никулин, Яковлев

«Прежде всего хочу поздравить всех любителей баскетбола с Новым годом, пожелать удачи и здоровья. Для нашей команды это особенно важно, поскольку у нас весь сезон проблемы с составом, с травмами.

Я некоторое время работал в «Локо», поэтому для меня важно выступать на этой арене достойно. И большей частью сегодняшнего матча в нашем исполнении я доволен. Только во второй четверти у нас не нашлось достойного ответа на агрессию соперника. Мы хорошо боролись, не уступали в физике. Конечно, только борьбы недостаточно, чтобы победить одну из самых атлетичных команд лиги, но с учётом нашей короткой ротации, с учётом того, что Виталиюс Пранаускис быстро получил пять фолов, я доволен нашей игрой. Мы взяли 47 подборов – это красноречиво говорит о том, как мы сражались. Может, решения не всегда принимали верные, но в отсутствие самоотдачи я никого из своей команды не могу упрекнуть. Очень приятно было видеть на трибунах фанатов из Саратова, мы старались и для них тоже.

Поздравляю с победой команду «Локомотив» и их тренера, я думаю, этот сезон будет для них хорошим», — приводит слова Богичевича пресс-служба турнира.

Материалы по теме
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android