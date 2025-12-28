«Большей частью матча я доволен». Богичевич — о поражении «Автодора» от «Локомотива»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (65:88).

«Прежде всего хочу поздравить всех любителей баскетбола с Новым годом, пожелать удачи и здоровья. Для нашей команды это особенно важно, поскольку у нас весь сезон проблемы с составом, с травмами.

Я некоторое время работал в «Локо», поэтому для меня важно выступать на этой арене достойно. И большей частью сегодняшнего матча в нашем исполнении я доволен. Только во второй четверти у нас не нашлось достойного ответа на агрессию соперника. Мы хорошо боролись, не уступали в физике. Конечно, только борьбы недостаточно, чтобы победить одну из самых атлетичных команд лиги, но с учётом нашей короткой ротации, с учётом того, что Виталиюс Пранаускис быстро получил пять фолов, я доволен нашей игрой. Мы взяли 47 подборов – это красноречиво говорит о том, как мы сражались. Может, решения не всегда принимали верные, но в отсутствие самоотдачи я никого из своей команды не могу упрекнуть. Очень приятно было видеть на трибунах фанатов из Саратова, мы старались и для них тоже.

Поздравляю с победой команду «Локомотив» и их тренера, я думаю, этот сезон будет для них хорошим», — приводит слова Богичевича пресс-служба турнира.