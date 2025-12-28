Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (102:79).

«Прежде всего хочу, как всегда, поблагодарить болельщиков, которые сегодня сюда пришли. Вы знаете, что эта площадка для нас не естественным образом домашняя, и благодаря тому, что их было сегодня много, мы чувствовали себя действительно дома. Что касается игры, я сразу говорил команде о том, что «Енисей» это серьёзный соперник и против него надо, в свою очередь, действовать серьёзно. Именно это мы увидели на площадке. Команда с самого начала показала очень хорошую игру, и я счастлив тому, что наши игроки показали профессионализм.

Хочу также воспользоваться возможностью поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всего хорошего и чтобы мы все вместе сделали 2026-й классным годом», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.