Баскетбол

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (102:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
102 : 79
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Тримбл - 22, Ухов - 12, Жан-Шарль - 12, Курбанов - 12, Астапкович - 8, Чадов - 8, Руженцев - 7, Антонов - 7, Уэйр - 6, Митрович - 5, Ганькевич - 3, Зайцев
Енисей: Артис - 21, Шлегель - 13, Коулмэн - 10, Долинин - 9, Тасич - 8, Сонько - 6, Рыжов - 5, Ванин - 5, Ведищев - 2, Перевалов, Скуратов, Середа

«Прежде всего хочу, как всегда, поблагодарить болельщиков, которые сегодня сюда пришли. Вы знаете, что эта площадка для нас не естественным образом домашняя, и благодаря тому, что их было сегодня много, мы чувствовали себя действительно дома. Что касается игры, я сразу говорил команде о том, что «Енисей» это серьёзный соперник и против него надо, в свою очередь, действовать серьёзно. Именно это мы увидели на площадке. Команда с самого начала показала очень хорошую игру, и я счастлив тому, что наши игроки показали профессионализм.

Хочу также воспользоваться возможностью поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всего хорошего и чтобы мы все вместе сделали 2026-й классным годом», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба турнира.

