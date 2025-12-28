«У нас не было шансов, чтобы выиграть». Арсич — о поражении «Енисея» от с ЦСКА

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (79:102).

«Поздравляю хозяев с победой, они продемонстрировали очень хорошую защиту, и от их нападения мы получили «много» лёгких очков. У нас не было шансов, чтобы выиграть. Мы должны двигать мяч гораздо быстрее, у нас нет такого, как у ЦСКА, качества на данный момент», — приводит слова Йовицы Арсича пресс-служба турнира.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира ЦСКА, одержав 16 побед при двух поражениях в 18 матчах. На втором месте — казанский УНИКС (16 побед при двух поражениях). На третьей строчке «Локомотив-Кубань» — 12 побед при шести поражениях.