Главная Баскетбол Новости

«У нас не было шансов, чтобы выиграть». Арсич — о поражении «Енисея» от с ЦСКА

«У нас не было шансов, чтобы выиграть». Арсич — о поражении «Енисея» от с ЦСКА
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (79:102).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
102 : 79
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Тримбл - 22, Ухов - 12, Жан-Шарль - 12, Курбанов - 12, Астапкович - 8, Чадов - 8, Руженцев - 7, Антонов - 7, Уэйр - 6, Митрович - 5, Ганькевич - 3, Зайцев
Енисей: Артис - 21, Шлегель - 13, Коулмэн - 10, Долинин - 9, Тасич - 8, Сонько - 6, Рыжов - 5, Ванин - 5, Ведищев - 2, Перевалов, Скуратов, Середа

«Поздравляю хозяев с победой, они продемонстрировали очень хорошую защиту, и от их нападения мы получили «много» лёгких очков. У нас не было шансов, чтобы выиграть. Мы должны двигать мяч гораздо быстрее, у нас нет такого, как у ЦСКА, качества на данный момент», — приводит слова Йовицы Арсича пресс-служба турнира.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира ЦСКА, одержав 16 побед при двух поражениях в 18 матчах. На втором месте — казанский УНИКС (16 побед при двух поражениях). На третьей строчке «Локомотив-Кубань» — 12 побед при шести поражениях.

