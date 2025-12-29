«Я бы тоже нас освистал». Эдвардс — о выступлениях «Миннесоты»

24-летний американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», раскритиковал свою команду после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (107:123).

«Сегодня нас освистали и всячески ругали болельщики, я их понимаю, я бы тоже нас освистал. У нас есть недостаток энергии.

Я не знаю, что происходит, наверное, это то, как мы сейчас играем», — приводит слова Эдвардса ESPN.

Энтони Эдвардс в составе «Миннесоты» стал самым результативным игроком, записав в свой актив 28 очков, семь подборов и две передачи.