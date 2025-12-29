Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Я бы тоже нас освистал». Эдвардс — о выступлениях «Миннесоты»

24-летний американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», раскритиковал свою команду после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (107:123).

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 123
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Макдэниелс - 16, Рид - 13, Рэндл - 13, Дивинченцо - 11, Диллингэм - 7, Кларк - 6, Гобер - 6, Хиланд - 4, Джузэнг - 3, Инглс, Конли, Беранже, Миллер
Бруклин Нетс: Томас - 30, Портер - 27, Клэкстон - 14, Вульф - 11, Клауни - 11, Шарп - 10, Пауэлл - 7, Дёмин - 7, Траоре - 4, Мэнн - 2, Уильямс, Мартин, Уилсон

«Сегодня нас освистали и всячески ругали болельщики, я их понимаю, я бы тоже нас освистал. У нас есть недостаток энергии.

Я не знаю, что происходит, наверное, это то, как мы сейчас играем», — приводит слова Эдвардса ESPN.

Энтони Эдвардс в составе «Миннесоты» стал самым результативным игроком, записав в свой актив 28 очков, семь подборов и две передачи.

