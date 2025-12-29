39 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» победить «Торонто» в овертайме матча НБА

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева паркета выиграли встречу в овертайме со счётом 141:127. Таким образом, «Уорриорз» прервали серию из трёх побед в НБА.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 39 очков, три подбора и четыре результативных передачи. Его партнёры по команде тяжёлый форвард Дрэймонд Грин и лёгкий форвард Джимми Батлер набрали 21 и 19 очков соответственно.

В составе победителей больше всех очков (27) набрал американский защитник Иммануэль Куикли

Лидер канадской команды лёгкий форвард Брэндон Ингрэм завершил встречу с 26 очками. Кроме того, трипл-дабл оформил Скотти Барнс: 23 очка, 25 подборов и 10 передач.

В следующем матче «Торонто» встретится дома с «Орландо Мэджик», а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклин Нетс». Оба матча пройдут 30 декабря.