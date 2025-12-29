Скидки
Торонто Рэпторс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 29 декабря 2025, счёт 141:127 ОТ, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

39 очков Карри не помогли «Голден Стэйт» победить «Торонто» в овертайме матча НБА
В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева паркета выиграли встречу в овертайме со счётом 141:127. Таким образом, «Уорриорз» прервали серию из трёх побед в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
141 : 127
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Торонто Рэпторс: Куикли - 27, Ингрэм - 26, Барнс - 23, Уолтер - 18, Мамукелашвили - 13, Барретт - 12, Агбаджи - 10, Шид - 8, Дик - 4, Могбо, Темпл, Баттл
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 39, Грин - 21, Батлер - 19, Подзиемски - 13, Ричард - 10, Пост - 8, Хорфорд - 7, Пэйтон II - 4, Муди - 3, Хилд - 3, Куминга, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 39 очков, три подбора и четыре результативных передачи. Его партнёры по команде тяжёлый форвард Дрэймонд Грин и лёгкий форвард Джимми Батлер набрали 21 и 19 очков соответственно.

В составе победителей больше всех очков (27) набрал американский защитник Иммануэль Куикли
Лидер канадской команды лёгкий форвард Брэндон Ингрэм завершил встречу с 26 очками. Кроме того, трипл-дабл оформил Скотти Барнс: 23 очка, 25 подборов и 10 передач.

В следующем матче «Торонто» встретится дома с «Орландо Мэджик», а «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклин Нетс». Оба матча пройдут 30 декабря.

