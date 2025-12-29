Гомельский объяснил три поражения «Оклахомы» в матче с «Сан-Антонио» в этом сезоне НБА

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика относительно результатов матчей между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахомой-Сити Тандер» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Оклахома» к настоящему моменту потерпела лишь пять поражений, три из которых – в играх с «Сан-Антонио».

«В чём секрет успеха «Спёрс»? «Сан-Антонио» очень правильно строит защиту против «Оклахомы». Центровые, включая Вембаньяму, не опекают Хартенштайна, а перекрывают пространство в трехсекундной зоне. Это препятствует проходам и даже двухочковым броскам Гилджес-Александера, Холмгрена и остальных игроков передней линии «Тандер». А трёхочковые броски никогда не были сильной стороной позиционного нападения «Оклахомы». Получается, что эффективность атаки у действующего чемпиона снижается. «Сан-Антонио» предельно бережно относится к владениям мячом, ограничивает количество потерь и старается атаковать разнообразно, то есть делится мячом со всеми игроками, находящимися на площадке. Тактика не новая, но против «Оклахомы» оказывается эффективной», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

