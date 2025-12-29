«Оклахома» разгромила «Филадельфию» в матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 129:104.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал Чет Холмгрен, записав в свой актив 29 очков. Лучшую результативность в «Филадельфии» показал Тайриз Макси, набрав 28 очков.

«Оклахома» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Филадельфия», в свою очередь, продлила серию поражений до трёх игр.

В следующем матче «Оклахома» встретится с «Атлантой Хоукс», а «Филадельфия» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».